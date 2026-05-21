海の幸やスイーツなど北海道の多彩なグルメを一堂に集めた恒例のイベント「北海道物産展」が、大分市のトキハ本店で21日から始まりました。 【写真を見る】「北海道物産展」トキハ本店で開催豪華海鮮、限定スイーツが大集合大分 この物産展はトキハの中でも人気の高い催事です。 会場には北海道直送のカニやウニをふんだんに使った海鮮弁当や黒毛和牛のステーキなど73店舗が出店。このうち半分近くをスイ