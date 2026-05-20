熊本に残る戦争の記憶です。太平洋戦争末期、熊本から出撃した唯一の特攻隊、「義烈空挺隊」。出撃前に隊員らは、ある銭湯の女将と親しく交流していました。今月、遺族が熊本を訪れ、女将とのゆかりの場所を訪ねました。熊本市東区の浄圓寺。熊本から出撃した唯一の特攻隊、義烈空挺隊を偲ぶ菩薩像がたたずんでいます。 今月7日、和歌山県の遺族4人が菩薩像のもとを訪れました。 義烈空挺隊員だった中本甚之助さんの姪（