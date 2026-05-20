テネシー大からジャイアンツの監督に転身したが…【MLB】Dバックス 5ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・フェニックス）ジャイアンツは19日（日本時間20日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に3-5でサヨナラ負けを喫した。今季は20勝29敗と絶不調で、勝率.408はナ・リーグワースト2位。試合後、就任1年目のトニー・ビテロ監督は目を潤ませながら「全ては私の責任」と悔しさを爆発させた。初回に三塁打＋エラーでいきなり先制点