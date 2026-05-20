アドビは、同社のクリエイティブAI技術「Adobe for creativity」コネクタを、Google Gemini向けに提供開始することを発表した。 参考：なぜアドビは交流イベントで「ZINE」を配ったか生成AI時代に再確認するクリエイターとの“絆” 今回の発表はGoogle I/Oでおこなわれ、AdobeとGoogleのパートナーシップ拡大の一環として位置付けられている。今回の提携により、Geminiの数億人規模のユーザӦ