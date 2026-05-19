スポーツ活動における「暑熱対策」について理解を深めてもらおうと、5月18日に徳島市で専門家を招いた研修会が開かれました。この研修会は、暑熱対策について学んでもらい実践できるようにしようと、県スポーツ協会が開きました。県内の様々なスポーツ団体の関係者ら、約120人が参加した研修会では、広島大学大学院教授で運動生理学が専門の長谷川博さんを講師に迎え、「暑熱対策とパフォーマンス向上」と