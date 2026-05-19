Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』(2026年10月世界独占配信)の追加キャストが発表された。『俺のこと、なんか言ってた?』場面カット○茺田雅功が16年ぶりのドラマ出演役所広司 主演 x 宮藤官九郎 脚本x磯山晶 企画・プロデュースのNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』。役所演じる俳優・高瀬川玄のライバルで売れっ子俳優の壬生大也を、茺田雅功が演じることが決定した。『検事・鬼島平八郎』(1