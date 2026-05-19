Psycho le Cémuが、2026年5月3日の結成27周年記念日に実施したライヴ＜27th Anniversary Special Live「Psy西遊記」＞は、2004年1月3日の東京BAY NK HALL公演＜Psy遊記＞の完全再現だった。なぜこのタイミングでこの内容を？ その答えはライヴを通じて明らかになり、彼らがそこに込めた熱い思いもしっかりと伝わってくるステージとなった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。このスペシャルライヴに選ばれた会場は