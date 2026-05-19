UHD BD「私がビーバーになる時」 7,590円WDUA-11977月22日発売 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング ピクサー・アニメーション・スタジオ製作のアニメーション映画「私がビーバーになる時」が、7月22日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤で発売される。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390