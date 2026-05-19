OKAMOTO’Sが、6月14日21時から放送開始となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティ―ショー『ガールオアレディ3』の主題歌に、新曲「That’s All I Wish」が起用されることを発表した。「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、揺れ動く心情をより一層ドラマティックに彩る楽曲に仕上がっているという。OKAMOTO’Sの前作「Seasons」