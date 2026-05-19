ガンバ大阪は18日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）優勝に際して優勝報告会を実施。イェンス・ウィッシング監督やキャプテンを務める中谷進之介がファン・サポーターを前にタイトル獲得の喜びを語った。前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024−25シーズンからACL2決勝に進んだG大阪。16日に決勝戦が行われ、クリスティアーノ・ロナウドらを擁するアル・ナスルと対戦した。サウジアラビアで開催された“完全アウェイ”の試合は