これからの気象情報です。 19日(火)も、季節先取りの暑さが続きそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月19日(火)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。 最高気温は今日より高くなる見込みで、上越市と妙高市では30℃まで上がる予想です。 ・中越地方 強い日差しが照りつけて、季節先取りの暑さが続くでしょう。 最高気温は、沿岸部