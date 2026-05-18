タレントの南明奈(37)が18日、ブログを更新し、義父母から誕生日プレゼントが届いたことを報告した。 【写真】義父母から毎年届く誕生日肉、今夜はすき焼きだ！ 南はブログのタイトルを「お義父さんとお義母さんから」とし、「毎年、お義父さんお義母さんがお誕生日においしいお肉を送ってくれます今年もいただきました今日すき焼きします」と写真を添えて投稿した。のし袋には「お誕生日おめでとうございます」の文字が