フジノンレンズ XF35mmF1.4 R 株式会社みんなのカメラは、同社が運営するカメラ・レンズの個人間売買プラットフォーム「みんなのカメラ」における、「最も売買された単焦点レンズTOP30」を発表した。対象期間は2025年11月6日（木）～2026年5月11日（月）。 1位となったのは、2012年に発売された富士フイルムの「フジノンレンズ XF35mmF1.4 R」。14年前の製品でありながら、2位にランクインしたソニーの「