【写真】目黒蓮CMメイキングショット／広告ビジュアル 他 REGZAの公式Xが、目黒蓮（Snow Man）の新CMメイキングショットを公開し、注目を集めている。 ■目黒蓮、黒ジャケット姿でクールな表情 公開されたのは、スタジオでの目黒のCM撮影風景。黒のジャケットを身にまとった目黒が、カメラに背を向けながら伏し目がちな表情を見せている。 サイドに流した前髪や、襟足長めのヘアスタイルも印象的。すっきりとしたフ