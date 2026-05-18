目黒蓮の“美しすぎる横顔”が話題！黒ジャケット姿で見せた伏し目がちな表情に「惚れ惚れするかっこよさ」「プリンスすぎる」「額縁に飾ってずっと眺めていたい」「たくましい背中」の声

【写真】目黒蓮CMメイキングショット／広告ビジュアル 他

REGZAの公式Xが、目黒蓮（Snow Man）の新CMメイキングショットを公開し、注目を集めている。

■目黒蓮、黒ジャケット姿でクールな表情

公開されたのは、スタジオでの目黒のCM撮影風景。黒のジャケットを身にまとった目黒が、カメラに背を向けながら伏し目がちな表情を見せている。

サイドに流した前髪や、襟足長めのヘアスタイルも印象的。すっきりとしたフェイスラインと美しい横顔が際立ち、シンプルな装いながら圧倒的な存在感を放っている。

投稿では、目黒がRGB Mini LED搭載レグザの映像を見た際、「もう十分きれいなのに、すごい、全然違いますね！」と驚いていた様子も紹介された。

ファンからは「ものすごく美しい」「横顔綺麗」「プリンスすぎる」「たくましい背中」「惚れ惚れするかっこよさ」「額縁に飾ってずっと眺めていたい」「めめの紡ぐ言葉がすき」などの声が寄せられている。

■目黒蓮、RGB Mini LED搭載レグザの広告ビジュアル

■過去の広告ビジュアル＆メイキングショット

Snow Man

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