18日朝、秋田市浜田の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと18日午前8時半ごろ、秋田市浜田字大森山の市道にクマ1頭がいるのを、農作業をしていた秋田市の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。最も近い民家までは約60メートルの場所で、警察は注意を呼びかけています。