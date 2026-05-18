警察官をかたる男からの電話をきっかけに、潟上市の60代の男性が現金445万円をだまし取られました。五城目警察署の調べによりますと、今月上旬、潟上市に住む60代の男性の携帯電話に警視庁の警察官を名乗る男から電話があり、「逮捕した男があなた名義の銀行のキャッシュカードを持っていて、 あなたから口座を購入し、報酬を振り込んだといっている」などと言われました。さらに別の警察官を名乗る男から「あなたの口座に入