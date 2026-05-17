HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』が完結し、日本人のデビューメンバーとして咲来（SAKURA）が選ばれた。彼女はなぜアーティストを目指し、同プロジェクトに参加したのか。オーディションを振り返りながら、咲来（SAKURA）の素顔に迫っていく。（編集部） （関連：【画像】咲来（SAKURA）撮り下ろし写真をすべて見る） ■「LE SSERAFIM先輩が大好き