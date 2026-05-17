SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは17日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが同1位のサントリーサンバーズ大阪に3-0（25-22、25-20、25-18）でストレート勝ち。2連勝で2勝1敗とし、先勝を許しながら逆転で初優勝を飾った。今季限りで引退を表明した元日本代表のレジェンド・清水邦広に捧ぐ涙の戴冠となった。第