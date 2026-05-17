2026年５月17日、５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が代表選出会見に出席。そこで「日本が本大会で勝ち上がるうえでどんな役割を果たせるか」との質問について、次のように答えた。「一番大事なことはチーム一丸となること、一体感ですね。それがないと、結果は出ません。そのなかで過去４大会の経験は必ず生きてくると。ピッチに出ても自分は勝負できるというふうに思っていますし、ピッチ外で本当にこの長い１か