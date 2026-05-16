主催する＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞の第一弾出演アーティストを発表した。本フェスは、9月26日・9月27日の2日間にわたり、熊本県農業公園 カントリーパークにて開催される。2026年で5周年を迎える同フェスだが、先立って発表されているWANIMAに加えて第一弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、UVERworld、Da-iCE、HANA、マキシマム ザ ホルモンの6アーティストが発表された。さらに、オフィシャ