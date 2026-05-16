三豊警察署 三豊警察署によりますと、16日午後2時38分、香川県三豊市仁尾町仁尾の市道で、「車が脱輪している。運転手の意識がない」と消防から三豊署に連絡がありました。 警察官が現場に駆け付けたところ、軽トラックが建物の壁に衝突していて、車内にいた市内の男性（61）の意識がなかったということです。男性は病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 警察が当時の状況を調べています。現場は