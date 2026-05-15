【モデルプレス＝2026/05/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月13日、自身のオフィシャルブログを更新。直筆のサインとコメントを公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「貴重すぎて感動」直筆美文字公開◆市川團十郎、直筆コメント＆サイン公開5月15日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）に投稿された、「A-Studio＋」の控室に置かれている「Aスタプラス自由帳」と呼ばれるノートのショットを公開し