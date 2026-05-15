「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026第1弾」が発表ファナティクス・ジャパンは15日、「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026第1弾」を発表。ドジャースの歴史に名を刻む大谷翔平投手と、サンディ・コーファックス氏の直筆サインが入ったMLB公式球が抽選販売される。同社は2025年2月に大谷とファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテ