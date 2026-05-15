新型「ハスラー」まもなく登場！軽ハイトワゴンの売れ筋モデルであるスズキ「ハスラー」は、SUVテイストを備え、街乗りからアウトドア派まで幅広い層に支持されています。そのハスラーが、2026年5月から6月にも一部改良を受けるという情報が入ってきました。ゴールデンウィーク明けの5月初旬に、都内のスズキ正規販売店で話をうかがうと、同店舗ではパンフレットなどは用意されておらず、「間もなく配布開始となります」との説