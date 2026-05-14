大分県は14日、竹田市の「久住スポーツ研修センター」で提供された食事により、ラグビー合宿中の高校生ら計86人が下痢や発熱などの症状を訴える集団食中毒が発生したと発表しました。 【写真を見る】ラグビー合宿中の高校生ら86人が集団食中毒「久住スポーツ研修センター」3日間の営業停止処分大分 県によりますと、5月4日午後5時45分ごろ、竹田市内の医療機関から「研修センター