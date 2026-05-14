14日の大分県内は高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、日田市で最高気温が30度を超え、今年初めての真夏日となりました。 【写真を見る】今年初の真夏日、大分・日田市で30.8度を観測高気圧に覆われ気温上昇 大分県日田市では午後から気温が30度を超え、最高気温は30.8度を観測。豊後大野市犬飼町では29.4度、大分市でも26.5度まで上がりました。 （観光客）「暑くてたまりません。もう夏みたい」「冷たいものが飲みたいです