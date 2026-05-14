五月晴れのもと大分県で生徒が最も多い大分東明高校の体育祭が大分市のジェイリーススタジアムで14日に行われ、1800人余りが4つの組に分かれて競いました。 【写真を見る】大分東明高校で体育祭「先輩たちがかっこよすぎて幸せ」部活動リレーではあの部活も全力疾走 この日1番の盛り上がりを見せたのは綱引き。綱のすぐそばで応援団が直接声援をかけ、それに応えようと必死に頑張ります。 名物は部活動対抗リレ