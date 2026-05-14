高速道路の東九州自動車道、速見ICー大分農業文化公園ICの間で上下線ともに故障車のため通行止めとなっています。解除のめどは立っていません。 午後3時過ぎ、東九州道の下り線、大分農業文化公園ICと速見ICの間で、大型の10トントラックの運転手から「エンジントラブルで動かなくなった」とNEXCO西日本に連絡がありました。現場は片側一車線でトラックがその場で立ち往生しているということです。 レッカー車で移動