沼津夜間救急医療センターでおよそ2億6000万円の使途不明金をめぐり、警察は5月11日付で元職員を業務上横領の疑いで書類送検しました。この問題は2024年6月、沼津夜間救急医療センターの経理担当の職員が亡くなり、業務を整理する中で多額の使途不明金が発覚したものです。医療センターを運営する沼津夜間救急医療対策協会は、この元職員が保険会社から振り込まれた医療費など16年間で2億6000万円を不正に引き出