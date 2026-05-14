能登半島地震の影響で、一部施設を休止していた石川県七尾市の児童館が14日から全館再開しました。「いしかわ子ども交流センター七尾館」は、おととしの震災で水道管破裂などの被害を受け、復旧工事のため去年11月から休館。4月から一部施設を除き再開しましたが、今回、工事が完了し、14日から全館再開しました。再開したのは、集会ホールやバスケットボールコートなどで、「のと復興列車」と名付けられ