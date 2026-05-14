旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■甘い正解：サトウキビ難易度：★★☆☆☆天然のチューイングガム!?サトウキビとは、イネ科サトウキビ属に分類される多年生の植物です。一見すると竹や巨大なススキのようですが、その茎の中には甘い汁がたっぷりと蓄えられています。サ