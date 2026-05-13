キヤノンは、ワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を6月下旬に発売する。直販価格は1万1,000円。 BR-E2 キヤノンのデジタルカメラを無線で操作するためのBluetoothリモコン。現行の「BR-E1」は1台のカメラを登録・ペアリングできるが、「BR-E2」では最大5台の登録が可能になる。ただし操作できるのは「BR-E1」と同じく1台のみ。使用しないカメラのBluetoothを切るだけで、接続先のカメラを切り替え