MORE STARが、新曲「WITH KAWAII論」を本日配信リリースし、MVを公開した。また、本楽曲が8月26日に両A面で発売される1stシングルCDの表題曲に決定した。「WITH KAWAII論」は、グループコンセプトである「WITH KAWAII（あなたと一緒に）」を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲だという。ルールや運命さえも自分の力で前向きに変えていけるというポジティブなメッセージを届けた1曲に仕上がっているとのこと