地震で被害を受けた能登の民宿の再生が進んでいます。石川県能登町の農家民宿群に13日、今シーズン初となる修学旅行生が訪れ、田植え体験が行われました。13日、石川県能登町にある農家民宿群「春蘭の里」に訪れた中学生たち。その目的は能登への修学旅行です。生徒代表：「普段の学校生活ではできない、とても貴重な学びになると思っています」訪れたのは、東京都の東山中学校からきた生徒約120人。春蘭の里では、今シ}