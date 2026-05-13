徳島市は5月13日、名前や住所、電話番号などの個人情報が記載された国民年金の関連書類、6人分を紛失したと発表しました。紛失したのは、国民年金保険料の納付について猶予、あるいは免除を申請する書類や学生証のコピーなど6人分です。徳島市保険年金課によりますと、4月下旬から5月上旬にかけて申請内容をシステムに入力したのち、11日に年金事務所へ書類の原本を送付しようとしたところ、5月8日に入力した6人分の関連書類