JFAの審判委員会が浦和と横浜FM戦での判定シーンを説明日本サッカー協会（JFA）の審判委員会は5月13日、東京都内でレフェリーブリーフィングを実施した。Jリーグの百年構想リーグ内における事象として、4月25日の浦和レッズと横浜F・マリノスの試合で起こった判定を取り上げ、小屋幸栄レフェリーのジャッジについて「僕らとしては一番重い。彼自身にも考えて欲しい」とコメントした。このゲームでは後半36分、浦和がコーナーキ