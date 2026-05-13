クラシックスポーツ風に大変身2026年の春から初夏にかけては晴天の日も増え始め、オープンカーで走るには気持ちのいい季節になってきました。週末のドライブを楽しむクルマ好きの姿も各地で見られ、近年は電動車が主流になりつつある中でも、風を感じながら走れるスポーツカーの人気は根強いままです。なかでもマツダ「ロードスター」は、初代NA型から現行ND型まで、それぞれの世代ごとに熱心なファンが存在しており、長年にわ