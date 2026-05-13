ジャイアンツとのカード第2戦【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は「1番・指名打者」として出場する。先発マウンドには山本由伸投手があがる。大谷は前日の同戦では5打数無安打に終わり、2試合連続無安打なし。これで51打席本塁打なしとなっている。大谷は4月26日（同27日）に6号を放つ前にも59打席ノー