山本の移籍で注目の正捕手争い松尾か戸柱かDeNAは12日に正捕手だった山本祐大捕手のソフトバンクへのトレードを発表した。今季24試合に出場した正捕手が移籍したことで、チーム内には新たな競争が生まれる。セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社DELTAによれば、守備を評価する指標のひとつであるレンジファクター（RF）で、山本は規定守備イニング到達選手のなかではリーグトップの「9.49」だった。存在