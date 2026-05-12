達人の遠藤秀さんがやりました！4月30日にストレート的中。当せん金は84万円超です。達人は、昨年3月以来のストレート的中。おめでとうございます！今回は？「本命はゾロ目で『66』『77』。バラナンバーは『0』『2』『4』『6』『7』の組み合わせを」続いて、出萌名人。「『0』と『5』を千の位に。ゾロ目の勢いは見逃せず、『00』『55』も入れています」恒例の月別ゾロ目データも紹介しています。4月は抽せん22回のうち