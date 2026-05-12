毎年11月に行われている下関海響マラソンの参加申し込みの受け付けが、5月15日の午前10時から始まります。申し込みは先着順で、WEBで受け付けます。2026年の下関海響マラソンは、11月1日・日曜日に開催されます。今回もフルマラソンと2kmファンランの2種目で、定員は、フルマラソンが1万人、2キロが1000人となっています。申し込みは、フルマラソン・2キロともにWEBで受け付け、先着順となります。受け付けは5月15日・金曜日の午前