なぜ働かなければいけないのか。生物学者の池田清彦さんは「多くの人は『お金を稼ぐため』と答えるかもしれないが、日本人がお金のために働くようになったのは、実はたった150年ほど前のことだ」という――。（第1回／全2回）※本稿は、池田清彦『人はなぜ働かなくてもいいのか』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ShutterOK※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ShutterOK■人間は野生動物と同じ