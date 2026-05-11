5月に入り、昼間は暑くなる日も出てきました。これからの季節に欠かせないエアコンですが…「2027年問題」という言葉、ご存じでしょうか。エアコンをめぐり、変化が起きているようです。今年も近づく、暑い夏。熊本地方気象台によりますとことしの県内は厳しい暑さになる可能性が高い見通しとなっています。 そこで欠かせないのが「エアコン」です。ただ、今年は、家電量販店のエアコンコーナーに「2027年問題」