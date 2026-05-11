5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が自身のXを更新。かねてSNSを騒がせていた芸人・中山功太への“いじめ疑惑”について謝罪したことを報告。そこでの言動が注目されている。「お笑い芸人の中山功太さんが5月5日配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）内で『10年近くいじめられた先輩がいる』と告白。以降、その相手が誰なのかネット上では様々な芸人の名前があがり、その一人として候補にあが