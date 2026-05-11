L’Arc-en-Cielの結成35周年を記念して、ローソングループ(ローソンエンタテインメント、ローソンユナイテッドシネマ、ローソン)では、L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversaryを祝福する企画『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON』を始動する。『L’APPY L’AWSON』企画第一弾では、オリジナル特典が手に入る「L’APPY L’AWSONデジタルスタンプラリー」の実施をはじめ、7月16日にリリースされるLIVE Blu-ray / DVD