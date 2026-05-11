雪どけ水が生み出した、今の時季にしか見られない光景が仙北市の山あいに広がっています。ダム湖の水面から木が生えているかのように見える、水没林です。毎年人気のスポットですが、工事のため来年から5年間見られなくなるこの水没林、見ごろは来月中ごろまで続きます。湖面を進むと現れる、いくつもの木々。仙北市田沢湖のダム湖、秋扇湖に広がる水没林です。雪どけ水で水面が上昇することで生み出される今の時季だけの光景で、