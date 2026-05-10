三ツ沢公園陸上競技場（資料写真）第６４回県高校総体兼全国高校総体（インターハイ）県予選会は１０日、各地で熱戦を繰り広げた。陸上第２日は男女１２種目の決勝などが行われ、男子１００メートルは１年生の岩野喜一（三浦学苑）が１０秒４９で優勝し、女子三段跳びは星沢綾音（小田原）が１２メートル２８で頂点に立った。