「豊臣兄弟！」（NHK）では秀吉（池松壮亮）が城持ち大名となり、弟・秀長（仲野太賀）と共に家臣を新規採用する展開に。古城探訪家の今泉慎一さんは「新しい家臣の中には城を設計する才能を発揮し、秀吉・秀長を助けた武将もいた」という――。■「築城名人」が手がけた数々の名城第12回：赤木城（三重県熊野市）「豊臣兄弟！」（NHK）第18回では、秀吉・秀長兄弟のもとに新たに集結した武将たちが描かれる。有名なところでは石田