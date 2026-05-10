5月10日（日）日本テレビ系で放送の第3011回「笑点」。■大喜利 第1問この放送日当日は母の日。そこで「◯◯なのは父、◯◯なのは母」といった具合に父と母の違いを発表する。■大喜利 第2問日本語には「ひざが笑う」や「耳が痛い」など、体の一部を使った慣用句がある。そこで、体の一部になって様々な喜怒哀楽を訴える。春風亭昇太が「どうしたの？」と聞くので答える。■大喜利 第3問1966年5月15日に放送が始まった「笑点」はも